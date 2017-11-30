Atestigua Alcalde Electo inauguración de nuevo edificio de la fiscalía

VILLA UNIÓN, COAH.- El alcalde electo de Villa Unión Sergio Cárdenas Chapa, expresó su beneplácito por la reciente inauguración de la Unidad de Investigación y Atención Integral de la Fiscalía del Estado, en el municipio de Allende.

Acompañado por su esposa Eva Irene Lafuente Güereca e integrantes de su Cabildo electo, Cárdenas Chapa, atestiguó la entrega del moderno edificio, en una ceremonia que fue presidida por la comisionada para la instrumentación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, Leticia Decanini Salinas.

“Este edificio permitirá al personal de la Fiscalía desarrollar un trabajo más eficiente, y ser más efectivo en el seguimiento a las denuncias de la ciudadanía, tanto en lo administrativo, como en los procedimientos penales”, expuso el edil electo.

Cárdenas Chapa manifestó que la Administración 2018 estará muy atenta del desempeño de los cuerpos de seguridad, y asimismo se estará coordinando con las instancias correspondientes, para una mayor tranquilidad de la ciudadanía.

La Unidad de Investigación y Atención Integral, albergará las oficinas del Ministerio Público a cargo de Blanca Estela Garza Guajardo, la Agencia de Investigación Criminal, y Servicios Periciales, dependientes de la Fiscalía General de Justicia del Estado.

En dichas instalaciones se brindará atención en la recepción y seguimiento de denuncias, a los municipios de Allende, Nava y Villa Unión.

