Aumentan negocios en Nava

Nava, Coah.- El municipio de Nava ha impulsado a nuevos comerciantes a invertir en la economía municipal, esto con la apertura de nuevos negocios de todos los giros, ofreciendo a los navenses nuevos locales de comida, ropa o de cuidado personal.

“Gracias por la invitación a estas aperturas, el municipio está creciendo y sé que los nuevos emprendedores miran a Nava como una oportunidad de inversión, con esto fortalecemos la economía del municipio”, declaró la alcaldesa Pily Valenzuela Gallardo.

Además indicó que la administración estará a la disposición de nuevos emprendedores, ya que esto significa una derrama económica en la localidad y creación de nuevos empleos.