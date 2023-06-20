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Coahuila

Aumentan negocios en Nava

Ofreciendo derrama económica y creación de empleos.

Alberto Ibarra Riojas
Por Alberto Ibarra Riojas - 20 junio, 2023 - 05:26 p.m.
Aumentan negocios en Nava

Nava, Coah.- El municipio de Nava ha impulsado a nuevos comerciantes a invertir en la economía municipal, esto con la apertura de nuevos negocios de todos los giros, ofreciendo a los navenses nuevos locales de comida, ropa o de cuidado personal.

“Gracias por la invitación a estas aperturas, el municipio está creciendo y sé que los nuevos emprendedores miran a Nava como una oportunidad de inversión, con esto fortalecemos la economía del municipio”, declaró la alcaldesa Pily Valenzuela Gallardo. 

Además indicó que la administración estará a la disposición de nuevos emprendedores, ya que esto significa una derrama económica en la localidad y creación de nuevos empleos.

  • Aumentan negocios en Nava

    Se realizó la apertura de dos negocios locales.

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    Un negocio de comida y otro para el cuidado de salud.

  • Aumentan negocios en Nava

    El municipio presta sus servicios para facilitar la apertura de estos nuevos negocios.

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