Avanza obra de red de drenaje en la Nueva Sauceda

Nava, Coah.- Como parte de las acciones para mejorar la calidad de vida de los navenses, se avanza con la construcción de red de drenaje en la colonia Nueva Sauceda, para la interconexión a la red general de la localidad.

“Pronto las familias de este sector se beneficiarán con esta importante obra, seguimos atendiendo las peticiones de la ciudadanía, pavimentando vialidades, arreglado avenidas, dando mantenimiento a bulevares, bacheando calles y arreglando vialidades, todo esto para tener servicios primarios de calidad, y seguridad vial en nuestro Nava”, declaró la alcaldesa, Pily Valenzuela Gallardo.