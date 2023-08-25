Contactanos

Avanza obra de red de drenaje en la Nueva Sauceda

Se mejorarán los servicios primarios de todos los sectores de Nava.

Alberto Ibarra Riojas
Por Alberto Ibarra Riojas - 25 agosto, 2023 - 09:54 a.m.
Avanza obra de red de drenaje en la Nueva Sauceda
Se beneficiarán vecinos de la Nueva Sauceda.

Nava, Coah.- Como parte de las acciones para mejorar la calidad de vida de los navenses, se avanza con la construcción de red de drenaje en la colonia Nueva Sauceda, para la interconexión a la red general de la localidad.  

“Pronto las familias de este sector se beneficiarán con esta importante obra, seguimos atendiendo las peticiones de la ciudadanía, pavimentando vialidades, arreglado avenidas, dando mantenimiento a bulevares, bacheando calles y arreglando vialidades, todo esto para tener servicios primarios de calidad, y seguridad vial en nuestro Nava”, declaró la alcaldesa, Pily Valenzuela Gallardo. 

