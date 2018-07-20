Avanza obra de remodelación

Zaragoza, Coah.- Un importante avance registra la obra de remodelación del Auditorio municipal “Humberto Galindo” de este municipio, acción que está siendo supervisada por la dirección de Desarrollo Social a cargo de Luis Alberto Alarcón Sánchez.

Por indicaciones de la alcaldesa Ángeles Eloísa Flores Torres, se procedió a colocar el poliuretano en el techo del auditorio, con la finalidad de establecer un aislamiento térmico en el inmueble, y así brindar un mejor servicio a los usuarios del auditorio.

Cabe recordar que la obra de remodelación del Auditorio municipal consta de la instalación de alrededor de 100 metros cuadrados de cielo falso, además de la rehabilitación de los servicios sanitarios, pintura, y la instalación de 60 luminarias.

Se han instalado 60 metros cuadrados de piso, y se construyó un lobby en la entrada principal del edificio, como parte del proyecto de remodelación en el cual se invierten recursos por el orden de 1 millón 300 mil pesos.

Instalación de poliuretano para aislamiento térmico del inmueble.