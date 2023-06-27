Avanzan acciones de descacharrización en diversos sectores de Allende.

Allende, Coah.- Se mantienen las acciones permanentes de descacharrización en diferentes sectores del municipio de Allende, donde se busca prevenir enfermedades transmitidas por mosquitos.

“Es un trabajo en conjunto con la ciudadanía, cada cierto tiempo realizamos un recorrido por los distintos sectores de Allende, luego de recoger todos los cacharros se tiene una fumigación que nos ayudan a prevenir enfermedades como el dengue, zika chikungunya, entre otros”, declaró el alcalde Pepe Díaz Gutiérrez.

Agregó que también se realizan limpiezas de maleza en espacios públicos, como parte del programa permanente "Allende Limpio".