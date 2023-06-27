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Coahuila

Avanzan acciones de descacharrización en diversos sectores de Allende.

Parte de las acciones para evitar enfermedades transmitidas por mosquitos.

Alberto Ibarra Riojas
Por Alberto Ibarra Riojas - 27 junio, 2023 - 05:11 p.m.
Avanzan acciones de descacharrización en diversos sectores de Allende.
Se mantienen estas acciones de limpieza.

Allende, Coah.- Se mantienen las acciones permanentes de descacharrización en diferentes sectores del municipio de Allende, donde se busca prevenir enfermedades transmitidas por mosquitos. 

“Es un trabajo en conjunto con la ciudadanía, cada cierto tiempo realizamos un recorrido por los distintos sectores de Allende, luego de recoger todos los cacharros se tiene una fumigación que nos ayudan a prevenir enfermedades como el dengue, zika chikungunya, entre otros”, declaró el alcalde Pepe Díaz Gutiérrez

Agregó que también se realizan limpiezas de maleza en espacios públicos, como parte del programa permanente "Allende Limpio". 

  • Avanzan acciones de descacharrización en diversos sectores de Allende.

    En diferentes sectores de la localidad.

  • Avanzan acciones de descacharrización en diversos sectores de Allende.

    Esto para evitar enfermedades transmitidas por mosquitos.

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    Se mantienen estas acciones de limpieza.

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