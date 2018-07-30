Avanzan mejoramiento de viviendas

Zaragoza, Coah.- Están en ejecución hasta 47 acciones del programa Vivienda Digna, que se realiza en conjunto con los tres órdenes de gobierno, en beneficio de familias que habitan en el ejido Tío Pío, colonia República, y colonia El Mimbre, gracias a las gestiones de la alcaldesa Ángeles Eloísa Flores Torres.

El director de Desarrollo Social, Luis Alberto Alarcón Sánchez, destacó que las obras de vivienda están en su etapa final en lo que corresponde al área urbana del municipio, por lo que se habrá de continuar en los ejidos El Remolino y La Maroma.

Es de alrededor del 50 por ciento el avance que registra este programa que se ejecuta bajo convenio establecido entre el municipio, Estado y la Federación, expuso el funcionario, al indicar que las acciones consisten en ampliaciones de vivienda, construcción de cuartos de baño, y techos de concreto.

En este programa los beneficiarios hacen una aportación simbólica, de 1 mil 500 pesos por la construcción de un cuarto de baño, y de alrededor de 2 mil pesos por la construcción de un cuarto adicional, explicó Alarcón Sánchez.

Informó asimismo que también está en ejecución el programa de Vivienda municipal, mediante el cual se han logrado hasta ahora 150 acciones sin costo alguno para el beneficiario, entre pisos firmes, techos, cuartos adicionales, y cuartos de baño.

Director de Desarrollo Social, Luis Alberto Alarcón Sánchez.