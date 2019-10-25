Busca Antero Alvarado solución al robo de la energía eléctrica

ALLENDE, COAH. - El munícipe Antero Alvarado Saldívar se reunirá este fin de semana con personal del Departamento Jurídico de Comisión Federal de Electricidad, ante el problema que enfrenta la planta potabilizadora al verse inmersa en el delito de robo de energía en el año 2017, con la administración municipal pasada con el fin de firmar un convenio y saldar el adeudo millonario que presenta.

Alvarado Saldívar, agradeció el apoyo del gobernador Miguel Ángel Riquelme por el incondicional apoyo y pronta respuesta al enfrentar la amenaza de la CFE de suspender el servicio de energía eléctrica en la planta potabilizadora y dejar sin agua al 70% del municipio, situación que era un inminente riesgo.

Mientras tanto el edil se reunirá en la ciudad de Monterrey con personal jurídico de la CFE para establecer un convenio donde ambas partes resulten beneficiadas y garantizar el abasto del vital líquido en lo que resta de la administración municipal a cargo de Alvarado Saldívar.