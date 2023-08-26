Contactanos

Coahuila

Celebran DIF Nava a adultos mayores

Se realizó un convivio en el Parque Palmira de Villa Unión junto a los Cinco Manantiales.

Alberto Ibarra Riojas
Por Alberto Ibarra Riojas - 26 agosto, 2023 - 09:36 a.m.
Celebran DIF Nava a adultos mayores
Esta es una de las últimas actividades para conmemorar este mes

Nava, Coah.- Como parte de las actividades programadas para festejar a los adultos mayores de Nava, se ofreció una convivencia regional con la participación DIF de los Cinco Manantiales, esto en las instalaciones del parque recreativo Palmira de Villa Unión.

El presidente honorario del DIF, Mario Montoya Chaparro, indicó que durante la convivencia los adultos mayores disfrutaron de una lotería, compartieron los alimentos, disfrutaron la música del mariachi y divertidos juegos.

“En un verdadero ambiente de fiesta nuestros adultos mayores disfrutaron de esta bonita convivencia, nos acompañaron nuestros amigos alcaldes de la región, gracias porque todos apoyaron para que este evento fuera todo un éxito”, declaró.

Detalló que este viernes se ofreció también una convivencia para los adultos mayores de la delegación Venustiano Carranza.

“Estamos en la recta final de las actividades programadas, hoy nuestros adultos mayores salen rumbo a Mazatlán, regresan el lunes, el día primero de septiembre se realizará una brigada de salud dedicada a ellos donde habrá activación física y servicios de salud gratuitos en el DIF Nava”, finalizó.

    También se celebran al grupo de la delegación V. Carranza.

    Esto en coordinación de la región de los Cinco Manantiales.

