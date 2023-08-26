Celebran DIF Nava a adultos mayores

Nava, Coah.- Como parte de las actividades programadas para festejar a los adultos mayores de Nava, se ofreció una convivencia regional con la participación DIF de los Cinco Manantiales, esto en las instalaciones del parque recreativo Palmira de Villa Unión.

El presidente honorario del DIF, Mario Montoya Chaparro, indicó que durante la convivencia los adultos mayores disfrutaron de una lotería, compartieron los alimentos, disfrutaron la música del mariachi y divertidos juegos.

“En un verdadero ambiente de fiesta nuestros adultos mayores disfrutaron de esta bonita convivencia, nos acompañaron nuestros amigos alcaldes de la región, gracias porque todos apoyaron para que este evento fuera todo un éxito”, declaró.

Detalló que este viernes se ofreció también una convivencia para los adultos mayores de la delegación Venustiano Carranza.

“Estamos en la recta final de las actividades programadas, hoy nuestros adultos mayores salen rumbo a Mazatlán, regresan el lunes, el día primero de septiembre se realizará una brigada de salud dedicada a ellos donde habrá activación física y servicios de salud gratuitos en el DIF Nava”, finalizó.