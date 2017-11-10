Cero recargos en pago de impuesto predial

NAVA, COAH.- Durante el presente mes de noviembre se mantiene el programa “Cero Recargos” en el pago atrasado del impuesto predial, ello por disposiciones de la alcaldesa, Ana Gabriela Fernández Osuna y autorización de su Cabildo.

El director de Ingresos de la Tesorería Municipal, Humberto Rangel Rincón, exhortó a la ciudadanía a aprovechar este beneficio que se otorga a los contribuyentes del impuesto predial rústico y urbano, y que estará vigente hasta el 30 de noviembre.

Añadió que se trata de un descuento considerable, ya que se eliminan todos los recargos acumulados durante años anteriores, de tal manera que la oportunidad es excelente para que los ciudadanos regularicen su situación.

“El procedimiento es el mismo; traen su comprobante de pago del último año que hayan liquidado, o acuden ante CATASTRO y piden una cuenta folio, para que el sistema arroje cuál es su adeudo, y ahí mismo se eliminan los recargos por completo”, explicó.

Personas físicas y morales podrán ponerse al corriente en el pago de su impuesto predial con el programa “Cero Recargos”, recordando que a partir del mes de diciembre el pago será regular, resaltó Rangel Rincón.