Colorido y vistoso desfile cívico

MORELOS, COAH.-. Iniciaron los preparativos de cara a la celebración del 107 Aniversario de la Revolución Mexicana, con la realización del Magno Desfile Cívico Deportivo el próximo lunes 20 de noviembre.

La regidora de Educación y Cultura, Norma Lorena Ballesteros Martínez, resaltó que será el último acto cívico a conmemorar por parte de la actual Administración Municipal, que preside el alcalde Juan Gabriel Garza Calderón.

Añadió que el desfile de la Revolución Mexicana iniciará frente a las instalaciones del DIF Municipal, para culminar como es costumbre en la explanada de la Presidencia, y contará con la participación de todos los planteles educativos.

Este jueves 9 de noviembre se sostuvo una reunión con directivos de las distintas escuelas de Morelos, y todos ellos ya están preparados con sus contingentes y carros alegóricos, para dar lucidez a este magno desfile, indicó la entrevistada.

Será un desfile cívico deportivo como se ha acostumbrado, por lo que alumnos de escuelas primarias, la escuela secundaria, y el CECyTEC, se encuentran preparando sus tablas gimnásticas, contingentes revolucionarios, y demostración de porristas.