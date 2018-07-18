Con bolsas biodegradables buscan cuidar el medio ambiente

Zaragoza, Coah.- Por indicaciones de la alcaldesa Ángeles Eloísa Flores Torres, el departamento de Ecología realiza la entrega de bolsas biodegradables, con el objetivo de concientizar a la ciudadanía acerca del cuidado del medio ambiente.

El director de la dependencia, Luis Donaldo Espinal González, explicó que con el uso de las bolsas biodegradables se limita el uso de las bolsas de plástico, mismas que son altamente contaminantes y tardan alrededor de 150 años en degradarse.

“Desde el pasado 5 de junio Día del Medio Ambiente, empezamos a entregar las bolsas biodegradables, en Frutería Martínez y Frutería Los Eliseos, para posteriormente hacerlo en otras tiendas de abarrotes de este municipio”, resaltó el funcionario.

Las bolsas biodegradables pueden tener distintos usos, como es cargar el ‘mandado’, los refrescos, las aguas, cargar ropa, entre otros; son bolsas muy resistentes y sumamente útiles, añadió Espinal González.

Hasta el momento se ha logrado la entrega de aproximadamente 400 bolsas biodegradables, de un total de mil que fueron adquiridas por el departamento de Ecología, para su entrega gratuita a la población a través de las tiendas de abarrotes y de conveniencia de la localidad.