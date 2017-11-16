Denuncia tras denuncia en contra de Presidente Municipal

ZARAGOZA, COAH.- Se les hace bola el engrudo a las autoridades municipales de Zaragoza, al cometer delitos de abuso de autoridad en contra de ciudadanos zaragonences…

Janneth Zapopan Ramírez, reconocida litigante de los 5 Manantiales, señaló ayer que a las autoridades municipales de Zaragoza, se le hizo bola el engrudo, debido a que denuncias tras denuncias en contra de ellos, ellos siguen cometiendo sus arbitrariedades.

Cabe mencionar que la abogada Janneth Zapopan Ramírez, tiene denunciadas a las autoridades municipales, comenzando por el presidente municipal Leoncio Martínez Sánchez, así como al ex candidato a la presidencia municipal de Zaragoza José Bocanegra, y además miembros del cabildo, por delitos de abuso de poder, así como de lesiones, y despojo de un terreno; denuncia que está durmiendo el sueño de los justos en la Procuraduría General de Justicia del Estado, ya que el denunciado, afirmó la licenciada Zapopan, es el presidente municipal “Loncho” Martínez.

Ahora, declaró la litigante, a pesar de que ya van de salida de su administración municipal 2014-2017, Leoncio Martínez Sánchez y su cabildo, despojan a una humilde familia de su puesto de alimentos, de donde se mantienen en la plaza principal, aduciendo un monto de cosas falsas.

Abogados de los 5 Manantiales, puntualizó la abogada Janneth Zapopan Ramírez, están actualmente apoyando la denuncia que se interpuso en contra del alcalde Leoncio Martínez Sánchez, así como el tesorero municipal por despojo cometido en contra de Lourdes Fuentes Fuentes, quien por más de 8 años tiene trabajando un puesto de comida en la plaza principal de Zaragoza…

Lic. Janneth Zapopan Ramírez, señaló ayer que denuncia en contra del presidente municipal de Zaragoza Leoncio Martínez Sánchez y cabildo, sigue en pie, y se espera se otorgue la orden de aprehensión contra estos funcionarios municipales.