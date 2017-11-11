Descuentos de predial y en infracciones de transito

MORELOS, COAH.- El Tesorero Municipal de Morelos, Armando Pérez Peña, invitó a los deudores del impuesto predial de este año y anteriores, acercarse a la dependencia para conocer su situación y apoyarlos para que logren su regularización.

Indicó que la Tesorería Municipal está otorgando el 50 por ciento de descuento en recargos a quienes tienen rezago en el pago de su impuesto predial y multas impuestas por infracciones de tránsito, por lo que exhortó a la población a aprovechar esta gran oportunidad, que estará vigente hasta el próximo 31 de diciembre del presente año.

“Hacemos llamado a los contribuyentes para que se acerquen y nosotros ver cómo podemos ayudarles para que se pongan al corriente en su adeudo y logren este descuento; con el que se busca apoyar a la economía familiar y que a su vez los ciudadanos cumplan con la obligación”, señaló el Tesorero.

Agregó que este programa se puso en marcha desde octubre y consiste en descuentos aplicados hasta por un 50 por ciento, exclusivamente en recargos generados por morosidad en predial y multas.

Por otra parte, Pérez Peña explicó que los recursos recaudados por concepto de impuesto predial son aplicados en el municipio para las principales demandas y necesidades de obra y servicios.

Por tal motivo, resulta favorable para el municipio y la ciudadanía que la respuesta a la recaudación de este impuesto municipal sea positivo, ya que también los resultados puede notarlos la población en otros aspectos en los que el Ayuntamiento de Morelos está trabajando para mejorar.

Finalmente exhortó a la población contribuyente a seguir acudiendo a la Tesorería Municipal, a realizar los pagos pendientes del predial, incluso, destacó que se puede acudir a solicitar un presupuesto total del adeudo que se tiene, para que puedan conocer la cifra que desembolsarán al ser aplicado el descuento que se está otorgando.