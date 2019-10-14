Destroza barda de escuela en choque

ALLENDE, COAH. - Con daños valuados en 16 mil 500 pesos se hizo el reporte ante las autoridades por parte de los directivos del plantel educativo Jaime Lozano Benavides, al verse afectada su barda perimetral, tras impactarse un vehículo que luego se dio a la fuga.

Samuel Posada Tovar, director del plantel, afirmó el hecho tras haberlo observado en el video de vigilancia que logró captar los hechos ocurridos en la madrugada del domingo.

Esperan tener una pronta respuesta de las autoridades en la localización del responsable de los hechos con ayuda del video de vigilancia del plantel y vecinos del lugar que observaron lo que sucedió.

Mientras eso sucede, se procederá a clausurar acordonando el área y prevenir algún accidente con los jóvenes de preparatoria que ahí cursan sus estudios y la misma población que circula a pie, subrayó el docente.