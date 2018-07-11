Detectan presencia de garrapatas en domicilios de Allende

ALLENDE, COAH.- En algunos domicilios de la colonia Eduardo Montemayor se ha detectado la presencia de la garrapata, por lo que se ha dado aviso a la Jurisdicción Sanitaria número 1, a fin de llevar a cabo acciones de fumigación contra este vector.

La regidora de Salud, Eva Muñoz López, informó que ya se gestiona la intervención de personal dependiente de la Secretaría de Salud, con la finalidad de atender este llamado que hace la propia ciudadanía.

“Se registra la presencia de garrapata en la colonia Eduardo Montemayor y también en la colonia Nogalar; debido a ello se ha girado la recomendación a los vecinos, para que comiencen con acciones de limpieza en sus hogares”, expuso la funcionaria.

Previo a la intervención del personal de Vectores de la Jurisdicción Sanitaria, los vecinos deberán llevar a cabo acciones de limpieza en sus patios, así como el baño de mascotas, explicó Muñoz López.

No se tiene un conteo exacto de los domicilios que presentan esta problemática, sin embargo, se procederá a la brevedad a realizar un censo, para que cuanto antes pueda intervenir el personal de Vectores y llevar a cabo una fumigación focalizada.