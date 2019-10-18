Disfrutan de “Nostalgia con Redova y Sotol”

NAVA, COAH. Ciudadanos navenses disfrutaron de la clausura del Festival Internacional de las Artes 2019 “Julio Torri” que promueve el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Cultura en coordinación con la Casa de la Cultura, con la presentación de música regional “Nostalgia con Redova y Sotol”, informó el alcalde Sergio Zenón Velázquez Vázquez.

“Nuestro agradecimiento al gobernador del Estado Miguel Ángel Riquelme Solís por enviarnos este programa que fomenta la cultura entre la ciudadanía, hoy con esta presentación disfrutamos de música regional, sin duda una gran noche y es así como cerramos con estas actividades del Festival Julio Torri”, dijo.

Aseguró que también se tuvieron presentaciones como una obra de teatro llamada “La hoguera”, que logró cautivar la atención de los estudiantes asistentes por la gran actuación y la trama: “Mi reconocimiento al personal de Casa de la Cultura, a cargo de la maestra María Eugenia Ramos Zamora y a todos los departamentos que colaboraron para que este programa se realizara”, finalizó.