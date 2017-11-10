Donan equipo a bomberos de Zaragoza

ZARAGOZA, COAH.- El ciudadano acúñense Fernando Faz Bretón, donó equipo para control de incendios al Departamento de Bomberos y Protección Civil de este municipio, así lo destacó el regidor comisionado a la dependencia, Alfonso Ortiz Aguillón.

Indicó que fue el titular de Protección Civil, Roberto Carlos García Valdés, quien estableció contacto con la persona altruista, a fin de gestionar la entrega del equipo, mismo que se logró obtener en el Departamento de Bomberos de la ciudad de Houston, Texas.

“Acudimos a nombre del alcalde Leoncio Martínez Sánchez, a expresarle el agradecimiento al señor Fernando Faz, por esta donación tan importante, ya que se viene a reforzar la infraestructura del Cuerpo de Bomberos”, resaltó el funcionario.

Añadió que se trata de una ayuda que se ha entregado en forma desinteresada, lo cual el municipio de Zaragoza agradece, y próximamente se estarán impartiendo algunos cursos de capacitación a los Bomberos por parte del señor Faz.

Por su parte, el ciudadano Fernando Faz Bretón, destacó que el equipo entregado al Departamento de Bomberos y Protección Civil, será útil para el control de incendios estructurales, y agregó que ya se gestiona equipo adicional para apoyar a la corporación.

El ciudadano altruista Fernando Faz Bretón, hace entrega de equipo para control de incendio estructural.