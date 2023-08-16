Dotan a policías con armamento y munición

Nava, Coah.- Con una inversión municipal superior a un millón de pesos, la alcaldesa Pily Valenzuela Gallardo realizó la entrega de armamento y municiones para el departamento de Seguridad Pública Municipal.

Cumpliendo con esto su compromiso de contar con un mando policial bien equipado, para seguir garantizando la paz y tranquilidad de todo el municipio.

Agregó que es una prioridad brindar las herramientas que necesitan los funcionarios de todos los departamentos, es por ello que se entregó esta primera mitad del armamento comprado el año pasado por un millón de pesos.

“Todo esto se realiza para blindar a la corporación para que en caso de algún incidente delictivo que tengan como responder a cualquier agresión que ponga en peligro la integridad de los ciudadanos del municipio, sumándose a las acciones del ingeniero Miguel Ángel Riquelme Solís en el tema de seguridad, trabajando de la mano con el Mando Coordinado a cargo del director de Seguridad Pública, Roberto Torres, detalló.

La alcaldesa exhortó a los oficiales a seguir actuando con responsabilidad, respeto y proximidad social con los ciudadanos y visitantes.