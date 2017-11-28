Empresa refresquera realizará desfile navideño

NAVA, COAH.- Representantes de la empresa Coca Cola que se encuentra instalada en el municipio de Nava, sostuvieron una reunión con la alcaldesa Ana Gabriela Fernández Osuna, para revisar la logística de lo que será el Desfile Navideño que ofrecerán a los navenses el próximo mes de diciembre.

En la reunión estuvo presente también la sub directora de Fomento Económico y Turístico, Dora Gabriela de Luna Gómez; así como representantes de la empresa Coca Cola, la jefa de ventas, Alma Delia de Hoyos y del área de publicidad, Alejando Mercado.

“Este Desfile Navideño que consta de 21 unidades entre plataformas y camiones, se va a llevar a cabo el día 13 de diciembre, dará inicio en la plaza del Encino, para después recorrer las principales vialidades de nuestro municipio y concluir en la Plaza Principal”, informó la directora de Fomento Económico y Turístico.

Dora Gabriela de Luna Gómez, agregó que al llegar el Desfile Navideño a la Plaza Principal se presentará un espectáculo con el payaso Peterete en donde estarán entregando algunos regalos o premios, por lo que invitó a toda la comunidad navense a que disfrute de este evento; “será una gran fiesta que estará dando inicio a las 5:40 de la tarde en el Encino”, finalizó.