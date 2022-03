En "Bicicletón 2022" Celebra Pily a la familia

Nava, Coah.- La alcaldesa Pily Valenzuela Gallardo encabezó el "Bicicletón 2022" del municipio de Nava este domingo, en busca de celebrar el Día de la Familia, con un recorrido que comenzó frente a las instalaciones del palacio municipal y culmino en las instalaciones de la unidad deportiva "Juan Martínez Pachin".

"La idea es que este día no pase desapercibido, que no solo lo dejemos en una publicación en las redes sociales, si no que realmente podamos generar unidad en las familias que hoy nos acompañan", indicó.

Explicó que luego de este recorrido, se contó con diferentes actividades de activación física, como reallys, búsqueda del tesoro, carrera de relevos, la participación en algunos deportes y algunas actividades recreativas, con la participación puntual de familias navenses, que disfrutaron de un domingo de unión.

"Para mí, mi familia son mi motor, mi fortaleza, mi apoyo, son el núcleo donde aprendemos nuestros valores, existen de muchas formas, de diferentes tamaños, pero todas están unidas por el amor", finalizó.