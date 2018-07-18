Encabeza Alcaldesa cursos de verano puestos en marcha

Zaragoza, Coah.- La alcaldesa Ángeles Eloísa Flores Torres presidió las ceremonias de puesta en marcha de los cursos de verano que a partir de este lunes 16 de julio se imparten en distintos centros educativos de la localidad.

La primera munícipe acudió a la escuela primaria Benito Juárez, donde se dio arranque al programa denominado Escuela de Verano, instrumentado por la Secretaría de Educación del Estado de Coahuila.

Flores Torres acompañó al director del plantel educativo, Sergio Ervey Mares Maldonado, al personal docente y de apoyo asignado al curso de verano, así también a los alumnos de distintos grados escolares que habrán de participar en este programa vacacional.

También, la alcaldesa de Zaragoza estuvo presente en el jardín de niños Juanita Flores Vda. de Teissier, donde dio inicio el curso de verano que se impartirá a los pequeños de lunes a viernes, con un horario de 9 de la mañana a 1 de la tarde.

Presidió inicio de curso de verano en el jardín Juanita Flores Vda. de Teissier.