Entregan escudo de armas

Allende, Coah.- Réplicas del escudo de armas del municipio de Allende han sido entregadas a la totalidad de los centros escolares de la localidad, con el objetivo de fomentar el sentido de identidad entre los alumnos.

El alcalde Antero Alberto Alvarado Saldívar resaltó en entrevista que el escudo de armas de este municipio fue diseñado en el año de 1973 por el Lic. José Luis Moreno Vázquez, quien fuera concesionario de la radiodifusora local.

“Yo parto de esto: cuando uno conoce su origen no pierde su identidad, y esto es parte de lo que siempre he recalcado, la importancia de conocer de dónde vienes y hacia dónde vas, en el caso de aquellas personas que han venido a radicar en este municipio”, dijo el edil.

Añadió que hoy en día se trabaja en el fomento a la identidad ciudadana, para que la gente que nació y que vive en Allende conozca y aprecie el escudo de armas, así como su contenido y significado.

Como parte del contenido del escudo de armas se destacan la tierra, el agua, el sol, la espiga y el nogal, representando la actividad agrícola; también dos engranes, símbolo del futuro industrial, y las espadas que rememoran al general Ignacio Allende.

En la bordura superior del escudo se lee: Allende Coahuila, y en la parte inferior el lema Tierra Noble.

Escudo de armas del municipio de Allende creado en el año 1973.