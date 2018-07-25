Exhorta Director de Protección Civil cuidarse de golpe de calor

Morelos, Coah.- Por indicaciones de la alcaldesa Virginia Gabriela Zertuche Flores, la dirección de Protección Civil se encuentra en guardia permanente, para brindar apoyo a la población en caso de afectaciones por el intenso calor.

Ventura Cantú Medellín, titular de la dependencia, resaltó que el pasado lunes 23 de julio se registró aquí una temperatura máxima de los 45 grados centígrados, con sensación térmica de hasta 47 grados.

Como parte de los efectos de la llamada canícula, se vienen registrando temperaturas extremadamente elevadas en la región, por lo que es necesario recomendar a la ciudadanía extremar precauciones, indicó el entrevistado.

“Se han encendido las señales de alerta ante las temperaturas extremas que venimos padeciendo en la actual temporada; hacemos un exhorto a la población a que evite exponerse al sol en las horas pico, de la 1 a las 5 de la tarde”, expuso el funcionario.

Reiteró que son los 40 días más calurosos de la temporada de verano, es por ello que se recomienda extremar cuidados con los niños menores de 5 años de edad y los adultos mayores, con la finalidad de evitar los efectos del llamado golpe de calor.