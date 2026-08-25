Acercan trámites y servicios a familias de Nava

NAVA, COAH. — Familias de Nava tuvieron la oportunidad de realizar distintos trámites y recibir orientación durante una Feria de Trámites que reunió, en un mismo espacio, diferentes servicios y módulos de atención.

La jornada permitió a los habitantes acercarse a diversas dependencias y programas, facilitando gestiones que en ocasiones requieren traslados a otras ciudades. La presencia de los módulos también permitió resolver dudas y conocer directamente los requisitos para distintos procedimientos.

La feria de trámites en Nava reunió a diversas dependencias del Gobierno del Estado.

Entre las instancias participantes se contó con la presencia de dependencias del Gobierno del Estado, cuyos representantes brindaron atención y orientación a las personas que acudieron durante la jornada.

Habitantes de Nava pudieron realizar gestiones sin necesidad de trasladarse a otras ciudades.

Para las familias, este tipo de actividades representan una alternativa práctica, especialmente para quienes tienen dificultades para trasladarse fuera de Nava para realizar algún trámite. La atención directa también permite ahorrar tiempo y conocer de primera mano las opciones disponibles para cada gestión.

La jornada permitió a las familias resolver dudas sobre requisitos para trámites.