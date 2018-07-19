Gran festejo celebrando el triunfo de las elecciones

Allende, Coah.- Este viernes 20 de julio en la plaza principal de esta ciudad tendrá verificativo el evento masivo de agradecimiento al voto popular, que estará encabezando el alcalde electo de Allende, Antero Alberto Alvarado Saldívar.

El primer munícipe, reelecto para el periodo 2019-2021, informó que se tiene preparado un gran elenco de grupos musicales, que estarán deleitando al público asistente, con la idea de festejar el triunfo electoral y dar las gracias al pueblo de Allende.

El evento de agradecimiento estará siendo amenizado por Los Más Buscados de México, el grupo Magia Blanca, grupo Aventurero, además del grupo Voltaje, grupo Grande de Castaños, el grupo Pegando, y el grupo Tormenta.

“Es con la idea de agradecer ese gran apoyo que nos brindó la ciudadanía con su voto el pasado 1 de julio; agradecer infinitamente por esa confianza que nos otorgan para llevar las riendas del municipio durante los próximos 3 años”, enfatizó el alcalde.

Festival grupero para agradecer el voto popular.