Grandes obras se realizarán en Allende

ALLENDE, COAH.-. Se agilizan gestiones realizadas por el presidente municipal Antero Alvarado Saldívar en San Antonio Texas, con funcionarios del Nad-Bank, afirmo Héctor Rocha, secretario del Ayuntamiento.

Las gestiones que el presidente municipal realizó en la ciudad de San Antonio Texas van avanzadas, y se espera que pronto se concreten las gestiones para realizar una gran obra en beneficio de los allendenses, declaró ayer el secretario del Ayuntamiento-

El alcalde se encuentra en la ciudad de San Antonio Texas donde sostiene una reunión con directivos del Banco de Desarrollo de América del Norte (Nad-Bank), con la idea de gestionar recursos para el mejoramiento integral de los servicios de agua potable y drenaje en este municipio, y buscando agilizar los trámites necesarios para iniciar estas magnas obras en beneficio de los allendenses.

El secretario del Ayuntamiento, Héctor Rocha Domínguez, informó que el primer munícipe acudió en su carácter de gestor, tratando de conseguir los fondos necesarios y suficientes para atacar el rezago que existe en agua potable y drenaje.

“Tendremos algo que no existe al día de hoy, es una planta tratadora de aguas residuales, y el alcalde Antero Alvarado espera obtener los recursos necesarios para poderlo concretar”, expuso el entrevistado.

Añadió que se deberá renovar por completo la tubería del agua potable, para lo cual se requiere de una cuantiosa inversión; ello sin dejar de lado la necesidad de completar la segunda etapa de la planta potabilizadora.

“La intención del alcalde es atacar el problema de raíz, desde la etapa inicial, en este caso la planta potabilizadora, la red de distribución para garantizar la suficiente cantidad; que el drenaje sea el adecuado, y como fase final el tratamiento de las aguas residuales”, apuntó Rocha Domínguez.