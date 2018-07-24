Grupo Iihuitonalli lleva folklore Mexicano a Costa Rica

Zaragoza, Coah.- Digno representante del municipio de Zaragoza, el grupo de danza Ilhuitonalli se encuentra en la República de Costa Rica para llevar la cultura y el folklore de nuestro país, así lo destacó el director de Arte, Cultura y Tradiciones, Jonathan Eliud Palacios de la Cruz.

“Se encuentran en San José, Costa Rica, cumpliendo con una gira artística que tendrán toda esta semana en aquel país de Centroamérica, contando con todo el apoyo de la Administración 2018 que preside la alcaldesa Angelita Flores Torres”, resaltó el entrevistado.

Asimismo, el grupo Ilhuitonalli viaja con el respaldo de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado, habiendo aportado la mayor parte de los recursos los integrantes de esta agrupación de baile folklórico.

“Es un orgullo para el municipio de Zaragoza poder decir que nuestras costumbres y tradiciones están siendo dadas a conocer en otros países, y que mejor, que por uno de los grupos de danza más destacados de la región”, expuso Palacios de la Cruz.

Son aproximadamente 16 jóvenes integrantes del grupo Ilhuitonalli, dirigido por la licenciada Adriana García Zamarripa, quienes han viajado a Costa Rica para dar una muestra de su gran talento artístico en las presentaciones que tendrán esta semana.

Tendrán una semana de presentaciones en el país centroamericano.