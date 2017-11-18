Imparten curso de dulcería regional

ZARAGOZA, COAH.- El DIF Municipal inició un curso de dulcería regional, que se imparte con el apoyo del instructor Tereso Delgado Vázquez, en instalaciones del Centro Cultural Ernesto Julio Teissier, capacitación que se brinda en forma gratuita.

Al ser abordado, Tereso Delgado, destacó que año con año viene impartiendo este tipo de cursos para la productividad en el hogar, en apoyo a las amas de casa, con la idea que aprendan las técnicas de elaboración de una gran variedad de dulces regionales.

“Es con la idea de aportar nuestros conocimientos en forma gratuita, ello gracias al apoyo del DIF Municipal, que estamos aquí cada temporada para compartir lo que sabemos con las amas de casa de Zaragoza”, comentó el entrevistado.

Los lunes y jueves de cada semana, se imparte el curso de dulcería en las instalaciones del Centro Cultural, registrando hasta el momento una positiva respuesta por parte de las amas de casa de este municipio.

Dulces de leche, palanquetas de cacahuate, manzanas cubiertas, greñudas de coco, entre otros, son los dulces que las madres de familia aprenderán a elaborar, de un total de 32 recetas que estarán a su disposición durante el curso, resaltó don Tereso Delgado.