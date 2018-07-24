INE brinda atención a ciudadanos

Nava, Coah.- Habiendo reanudado actividades el pasado 2 de julio, el módulo de atención ciudadana del Instituto Nacional Electoral, se encuentra ahora ubicado en las instalaciones del Auditorio municipal de esta localidad.

El vocal del Registro Federal de Electores en el Distrito I, Gerardo Vázquez López, informó en entrevista que para todo tipo de trámites relacionados con la credencial para votar, se encuentra operando el módulo del INE.

Hasta este martes 24 de julio permanecerá aquí el módulo de credencialización, brindando atención en un horario de 9 de la mañana a 4 de la tarde, para trámites por primera vez, reposición de credencial o cambio de domicilio.

“Invitamos a la ciudadanía de Nava y la región, a tramitar la credencial para votar y que no lo hayan podido hacer desde el pasado mes de enero, les pedimos acercarse a este módulo para cualquier tipo de trámite”, dijo el funcionario.

Se requiere presentar acta de nacimiento original, comprobante de domicilio reciente, y una identificación con fotografía o en su defecto dos testigos con credencial para votar; ello para proceder a realizar su trámite, apuntó el entrevistado.

El módulo móvil del INE retornará al municipio de Nava del 14 al 17 de agosto próximo.

Realizan todo tipo de trámite relacionado con la credencial de elector.