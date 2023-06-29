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Coahuila

Instalan centro de acopio en central de bomberos

Servirán para mitigar la oleada de calor en ciudadanos que trabajan en la intemperie.

Alberto Ibarra Riojas
Por Alberto Ibarra Riojas - 29 junio, 2023 - 09:53 a.m.
Instalan centro de acopio en central de bomberos
El centro de acopio estará en el departamento.

Nav, Coah.- Elementos del departamento de Protección Civil y Bomberos de Nava, habilitaron un centro de acopio en las instalaciones, donde se recibirán botellas y sueros, esto con la intención de tener insumos para atender situaciones que provoca la oleada de calor. 

“Constantemente recorremos la carretera y las vialidades de Nava para dar botellas de agua a las personas que se exponen a la intemperie por sus trabajos, por ello les pedimos su ayuda para seguir con estas labores de apoyo”, declaró Armando Vital Trejo, coordinador del departamento. 

Indicó que este centro de acopio se encuentra funcionando las 24 horas del día, los 7 días de la semana, por lo que estarán recibiendo desde botellas de agua hasta sueros, que sirvan para ayudar a la ciudadanía. 

“No solamente exhortamos a la ciudadanía, también a los comercios locales a que solo donen por lo menos una botella de agua, sabemos del buen corazón de los navenses y confiamos tener una respuesta positiva como en anteriores ocasiones”, agregó.

  • Instalan centro de acopio en central de bomberos

    Se recibirán botellas de agua y sueros.

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    Exhortan a ciudadanos y comerciantes locales.

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    El centro de acopio estará en el departamento.

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