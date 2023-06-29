Instalan centro de acopio en central de bomberos

Nav, Coah.- Elementos del departamento de Protección Civil y Bomberos de Nava, habilitaron un centro de acopio en las instalaciones, donde se recibirán botellas y sueros, esto con la intención de tener insumos para atender situaciones que provoca la oleada de calor.

“Constantemente recorremos la carretera y las vialidades de Nava para dar botellas de agua a las personas que se exponen a la intemperie por sus trabajos, por ello les pedimos su ayuda para seguir con estas labores de apoyo”, declaró Armando Vital Trejo, coordinador del departamento.

Indicó que este centro de acopio se encuentra funcionando las 24 horas del día, los 7 días de la semana, por lo que estarán recibiendo desde botellas de agua hasta sueros, que sirvan para ayudar a la ciudadanía.

“No solamente exhortamos a la ciudadanía, también a los comercios locales a que solo donen por lo menos una botella de agua, sabemos del buen corazón de los navenses y confiamos tener una respuesta positiva como en anteriores ocasiones”, agregó.