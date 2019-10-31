Instalan lámparas led en la Independencia

NAVA, COAH. - Dándole la atención a la solicitud de la comunidad que radica en la colonia Independencia de esta ciudad, la Administración Municipal a cargo del licenciado Sergio Zenón Velázquez Vázquez instaló nuevas luminarias led a toda la plaza principal de este sector.

“Equipar con el alumbrado necesario a los centros de esparcimientos de la comunidad es un compromiso de nuestro gobierno para brindarles seguridad y un lugar donde puedan realizar sus actividades deportivas y familiares; tal como lo es la plaza principal de esta colonia, donde se instaló el alumbrado en su totalidad; además se le dio mantenimiento a bancas y canchas”, detalló el alcalde.

Esta obra se hizo realidad con recursos municipales, atendiendo la solicitud de los vecinos que se mostraron preocupados al no tener la iluminación necesaria por las noches en el único lugar de recreación con la que cuenta la colonia.