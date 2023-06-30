Instalan tolva de descacharrización en la Salinas de Gortari

Nava, Coah.- Instalan tolva para el depósito de cacharros en la colonia Salinas de Gortari, frente al CBTis 239, para que los vecinos de dicho sector de Nava aprovechen para deshacerse de muebles viejos y escombros.

“La tolva estará ubicada ahí hasta el próximo miércoles, por lo que los vecinos tendrán mucho tiempo para limpiar sus patios y deshacerse de todo ese cacharro, solamente no se estarán aceptante llantas de automóviles, es importante tener patios libres de cacharros ya que genera plagas de mosquitos que propagan enfermedades”, declaró la alcaldesa, Pily Valenzuela Gallardo.

Agregó que esta actividad se realiza en diferentes sectores del municipio, donde se instala la tolva durante una semana para que la ciudadanía haga sus limpiezas correspondientes.