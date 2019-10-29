Instalarán vigilancia constante en panteón

NAVA, COAH. - Para otorgar la garantía de seguridad en estas fechas próximas de gran afluencia de visitantes en el camposanto, el departamento de Seguridad Pública Municipal tras instrucciones directas del alcalde Sergio Zenón Velázquez Vázquez, instalará en forma permanente estos dos días una unidad de policía que dará vigilancia en las instalaciones del panteón.

Noé Covarrubias, director de Seguridad Pública, mencionó que estas acciones van en coordinación con operativos de vialidad y control, ya que en estos días la asistencia de familiares a las lápidas de sus finados se ha incrementado considerablemente; sobre todo porque llegan de varias partes de Coahuila y de Estados Unidos.

El operativo presencia en el campo santo estará a cargo de oficiales en los accesos y durante las noches, con la finalidad de salvaguardar las ofrendas que dejan a sus finados y evitar que amantes de los ajeno se las lleven o las cambien de lugar, previniendo cualquier altercado en estos días de más concurrencia.

Cabe hacer mención que al igual que en estos días se estará vigilando los estacionamientos para dar la tranquilidad de los visitantes, así como el respetar los espacios para personas con capacidades diferentes y los espacios que estarán destinados para los vendedores ambulantes.