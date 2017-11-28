Integra Angelita Flores su equipo de colaboradores

ZARAGOZA, COAH.- Está avanzada la integración del equipo de funcionarios que formarán parte de la Administración 2018, así lo dijo la alcaldesa electa, Ángeles Eloísa Flores Torres, al dar a conocer algunos nombres de quienes conformarán su gabinete.

Añadió que tentativamente ella y los integrantes de su Cabildo, estarán rindiendo protesta ante la ciudadanía de Zaragoza el miércoles 27 de diciembre, en espera de la confirmación por parte del Ejecutivo del Estado y el Comité Directivo Estatal del PRI.

“Estamos a punto de terminar la fase de integración de nuestro equipo de colaboradores, por lo que cada semana nos reunimos con los futuros directores de área, y realizamos visitas a la Presidencia municipal, con la finalidad de que conozcan sus responsabilidades”, enfatizó.

De tal manera que al frente del departamento de SIMAS, estará el ciudadano Jesús Esparza, como secretario del Ayuntamiento fungirá Rogiero Valdés Reyes, en el cargo de contralora Municipal se desempeñará Sandra Pérez.

Asimismo, al frente del departamento de Ecología estará Luis Donaldo Espinal; en el departamento de Compras, Ángel Meza; como titular del Centro Cultural Ernesto Julio Teissier, Cecy Hernández, y como directora de Comunicación Social, Natalia Galindo.