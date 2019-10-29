Intensifican brigada de vacunación en Allende

ALLENDE, COAH. - A una semana de haber iniciado la campaña de vacunación contra la influenza, aún se cuentan con suficientes dosis para los derechohabientes menores de cinco años y adultos mayores, que se están aplicando en un horario de ocho de la mañana a las 19 horas en las instalaciones de la Clínica No.12 del IMSS en este municipio.

A partir del día lunes se inició la campaña de vacunación a domicilio donde cuadrillas del personal de enfermedades virales estarán recorriendo la ciudad con el registro de derechohabientes, así como la instalación de módulos en lugares públicos y centros comerciales, afirmó el encargado de los módulos Ariel Avilés Alejandro.

Se busca cubrir primeramente el cuadro blanco, refiriéndose al padrón de derecho habientes registrados y posteriormente, abrir el censo de vacunación a la población en general.

Manifestó que es muy importante la aplicación de la vacuna contra la influenza ya que en las últimas fechas se han presentado cambios bruscos de temperatura, por lo que el sistema inmune de las personas puede verse afectado.

Hasta el momento se ha registrado una buena asistencia de derechohabientes interesados en protegerse de esta enfermedad viral recurriendo al módulo instalado en la entrada principal de la unidad médica familiar, aseveró el funcionario.