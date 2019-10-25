Invertirán 2 mdp en pavimento en la delegación V. Carranza

NAVA, COAH. - El alcalde municipal Sergio Zenón Velázquez Vázquez dio el banderazo de arranque a la obra de pavimentación de cinco calles de la Delegación Venustiano Carranza, esta acción derivada del programa “Vamos a Michas” que estructuró el Gobierno del Estado, en coordinación con los municipios.

Un total de inversión de dos millones de pesos harán posible la pavimentación de cinco calles de este sector, una de ellas frente a la secundaria Fausto Martínez que durante mucho tiempo se había gestionado esta obra que ya es realidad.

El edil mencionó que esta pavimentación solucionará la problemática que causa la temporada de lluvias, que siempre dejaba intransitable las calles que estaban sin asfalto, además de impedir que los alumnos llegaran con sus uniformes limpios, hoy gracias al programa “Vamos a Michas” se pudo erradicar por completo esta situación.