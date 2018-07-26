Investiga PRONNIF amputación de dedo de menor

Zaragoza, Coah.- El miércoles un menor identificado como Edgar Ruiz (N) de aproximadamente 2 años de edad, ingresó a la sala de urgencias de la clínica del Seguro Social de Zaragoza, ya que presentaba amputación parcial de uno de sus dedos del pie izquierdo.

Fue su propia madre Obdulia Ruíz Rodríguez de 28 años de edad, con domicilio en calle Múzquiz número 504 de este municipio, quien lo llevó para su atención médica, sin embargo, de ahí lo trasladaron al Hospital General de Zona número 11 en Piedras Negras.

El reporte médico, indica que el menor ingresó al nosocomio llevado por su propia madre con uno de sus dedos del pie izquierdo amputado, ya que le cayó una ventana encima, por lo que fue trasladado a la clínica 11 del Seguro Social en Piedras Negras.

Trascendió que la Procuraduría de los Niños, Niñas y la familia, (PRONNIF) ya tiene conocimiento del caso, por lo que ya se encuentra investigando como y de qué manera ocurrieron los hechos.