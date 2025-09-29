Choque múltiple en zona centro de Zaragoza

Nava, Coah. – Un fuerte accidente automovilístico se registró la tarde de este domingo en la calle Nicolás Bravo, esquina con Francisco I. Madero, donde al menos tres vehículos resultaron involucrados, lo que provocó una gran movilización de cuerpos de emergencia y autoridades en la zona.

Las unidades fueron aseguradas y remolcadas por Grúas Álvarez, mientras se abrió una investigación para esclarecer las causas del percance y deslindar responsabilidades. Testigos señalaron que uno de los autos no respetó un señalamiento de tránsito, lo que habría detonado el choque.

Paramédicos de Protección Civil y Bomberos atendieron a los conductores involucrados, quienes no presentaron lesiones de consideración. Hasta el momento, no se han revelado las identidades de los implicados, mientras la carpeta de investigación continúa abierta.