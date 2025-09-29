Niño ocampense recorre kilómetros en burro para llegar a la escuela

Dicen que cuando existen verdaderas ganas de estudiar, se nota. Ese es el caso de Marcos Yurem Charles Paredes, un niño del ejido Jaboncillos Chicos, municipio de Ocampo, que todos los lunes emprende un largo camino montado en un burro para llegar a la escuela primaria Francisco I. Madero, ubicada en el ejido San Miguel.

Hijo de Francisca Paredes Zapata, Yurem no cuenta con los recursos suficientes para costear un transporte desde su comunidad hasta el plantel.

Por ello, su madre lo acompaña a recorrer kilómetros a lomo de burro con tal de que no falte a clases.

El esfuerzo del pequeño y de su familia conmovió a la comunidad, lo que derivó en la llegada de una camioneta destinada exclusivamente para facilitar su traslado.

Sin embargo, la esperanza de aliviar el sacrificio se vio frenada: el vehículo aún no ha sido entregado a la madre de Yurem debido a un conflicto entre habitantes del ejido.

Actualmente, la camioneta se encuentra ya en San Miguel, pero Francisca y su hijo siguen dependiendo del burro para cubrir la distancia, situación que genera preocupación tanto por el esfuerzo físico como por la seguridad del niño.

Por ello, padres de familia y vecinos hacen un llamado a las autoridades, para que intervenga y se agilice la entrega del transporte, de manera que Yurem pueda continuar con sus estudios de una manera más segura y digna.

El caso de Yurem refleja no solo la voluntad de un niño por aprender, sino también la realidad de muchas familias rurales que, pese a las adversidades, luchan cada día para que sus hijos tengan acceso a la educación.