NAVA, COAH. - Con una inversión municipal de 98 mil pesos, el alcalde de Nava Sergio Zenón Velázquez Vázquez, a través de la dirección de Obras Públicas, puso en marcha la segunda etapa de la rehabilitación y mejoras al Panteón Municipal con la intención facilitar los accesos para el próximo Día de Muertos.

“Esta obra comprende la construcción de andadores, 120 metros cúbicos de concreto al interior, conformación de 225 metros lineales en calle, pintura de acceso principal, se aplicará caliche y se compactará”, detalló el alcalde.

De igual manera, expresó: “Agradecemos al grupo de Jóvenes con Causa quienes se sumaron a la limpieza y deshierbe del Panteón Municipal para dar una mejor imagen para la visita masiva de los días 1 y 2 de noviembre”.

Sergio Zenón también destacó las obras que se han realizado en el panteón con anterioridad: “Ampliamos el panteón municipal con capacidad de 800 tumbas más y construimos acceso para facilitar el paso a la ciudadanía, se instalaron 215 metros lineales de malla ciclónica y se construyó un puente vehicular, en total invertimos más de 70 mil pesos”.

Invierten 98 mil pesos en Panteón de Nava.