Invita a ofrenda DIF de Allende

ALLENDE, COAH. - Tras la invitación que le realizó la Secretaria de Cultura el DIF Allende tendrá a cargo la elaboración del altar de muertos que se estará instalando en Palacio Municipal, donde se pondrán las fotografías de los difuntos a quienes les ofrecerán este tributo.

Gabriela Muza, directora del organismo mencionó que se ha estado elaborando los tapetes de aserrín que darán colorido a estas tradiciones en donde se colocarán las fotografías, además de las ofrendas florales, comida, entre otros objetos que en vida tenían los difuntos, según lo marca la tradición.

Reiteró la invitación a la comunidad de llevar la fotografía de su familiar finado al departamento de Atención Ciudadana para instalar en la ofrenda que se mencionó con anterioridad.

La directora agregó que además de esta actividad los talleres y cursos que se imparten en el DIF como lo es el de belleza de maquillaje y peinado, bisutería también, y el de panadería en coordinación con la misión cultural.