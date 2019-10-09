Invita Morelos a Baile de Catrinas

MORELOS, COAH. - Dentro de las festividades de día de muertos la Administración Municipal de Morelos a cargo de Xavier de Hoyos Perales invita a la comunidad a participar en el concurso de baile representativo de catrinas donde existirán premios de primer lugar desde 2 mil pesos para las categorías participantes, donde se busca enaltecer las tradiciones mexicanas ya que deberán ir con vestuarios y caracterizaciones de Día Muertos. Sera hasta el día 23 de octubre que se estará inscribiendo en pareja o grupos de baile en las oficinas del DIF, y será el día 28 de octubre la competencia en las instalaciones de casino de este municipio a partir de las 5:30 de la tarde. Se estará calificando desde la caracterización del personaje, sincronización de baile y vestuario en las dos categorías que se formarán, que será de niños y jóvenes, y la otra de adultos y grupos de danza.