Invita Tesorería a ponerse al corriente

NAVA, COAH.- A pocos días de concluir el programa de eliminación de recargos de años anteriores en el impuesto predial, el tesorero Municipal de Nava, Alejandro Castillo Salas, invitó a los contribuyentes a que aprovechen este beneficio, que les permitirá regularizarse en el pago de sus contribuciones.

Castillo Salas, dijo que las cajas de tesorería están abiertas en horario habitual que es de lunes a viernes en un horario de 9:00 a 16:00 horas, tanto en la delegación Venustiano Carranza como en la cabecera municipal, para que la gente pueda aprovechar este incentivo aprobado en Sesión Ordinaria de Cabildo en meses anteriores.

El funcionario municipal exhortó a la ciudadanía que tiene adeudo del impuesto predial, a que aprovechen este beneficio vigente hasta el día último de este mes de noviembre; en agosto y septiembre tuvimos buena respuesta por parte de la ciudadanía.