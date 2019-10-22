Invitan a jinetes a la cabalgata de Morelos

MORELOS, COAH. - La Administración Municipal a cargo de Xavier de Hoyos Perales invita a la comunidad a registrarse para participar en la próxima cabalgata Morelos 2019 que será los días 15,16 y 17 de noviembre.

Dará inicio el viernes 15 con una noche mexicana en la que recibirán a los cabalgantes en el Rancho El Consuelo, partiendo por la mañana del sábado 16 hacia el ejido los Álamos y el día domingo llegar a la cabecera municipal.

Esta “Cabalgata Revolucionaria” como fue nombrada festeja su edición número 25 y será un atractivo recorrido donde se podrá disfrutar este trayecto ecuestre por el interior del municipio.