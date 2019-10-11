Invitan al bicicleton por sobrevivientes del cáncer

ALLENDE, COAH. - Como parte de las actividades del mes de octubre, que se conmemora la lucha contra cáncer, el ayuntamiento de Allende encabezado por Antero Alvarado Saldívar, en coordinación con la Jurisdicción Sanitaria y la dirección de Salud Municipal, realizarán este próximo domingo 13 un Bicicletón donde se invita a la comunidad asista con ropa y globos de color rosa.

El recorrido iniciará en punto de las 6 de la tarde en la Unidad Deportiva y terminará en la plaza principal en donde se realizará una pequeña reunión con todos los asistentes y sobrevivientes de la mortal enfermedad del cáncer.

Se espera una nutrida asistencia gracias a la gran convocatoria que se ha tenido en la comunidad, solidarizándose con las mujeres que han sobrevivido.