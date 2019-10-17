Invitan hoy a la Mini Cabalgata

ALLENDE, COAH. - Con el objetivo de conservar las tradiciones del municipio, desde la edad inicial de aprendizaje en los chiquitines, se llevará a cabo la mañana de este viernes la Mini Cabalgata.

Lo anterior será para conmemorar el aniversario número 25 de la Gran Cabalgata Tradicional que será mañana sábado, en las Ruinas de San Bernardo en el municipio de Guerrero.

Participarán en esta Mini Cabalgata alumnos e integrantes de planteles educativos, guarderías y de educación especial, invitando a la comunidad acudan y disfruten de este bonito espectáculo.

El comité organizador de la Cabalgata y el R. Ayuntamiento se esmeraron por estructurar esta Mini Cabalgata en la edición del 2019, afianzando las tradiciones de Allende tal como lo es sus ediciones de este evento.

La intención es inculcarles desde pequeños sobre las tradiciones y cultura del municipio que ayudará mucho en la conservación de las mismas, que durante generaciones se han festejado con la asistencia de propios y extranjeros, más en estas fechas de llegada de paisanos a su tierra en temporada vacacional de otoño.