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Coahuila

Joven estudiante Navense destaca en olimpiada estatal

Logró estar entre los 19 mejores estudiantes de Coahuila

Alberto Ibarra Riojas
Por Alberto Ibarra Riojas - 20 junio, 2023 - 02:20 p.m.
Joven estudiante Navense destaca en olimpiada estatal
Fue recibida por la alcaldesa y premiada por sus esfuerzos.

Nava, Coah.- La estudiante de la escuela primaria Miguel Hidalgo turno matutino, Sofia Elizondo Muñoz, formará parte de la delegación Coahuila en la Olimpiada del Conocimiento Infantil, al lograr colarse entre los mejores 19 a nivel estado. 

“Muchas felicidades, con gusto apoyaremos tu visita a nuestro gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís y al secretario de Educación, Francisco Saracho;  sigue esforzándote como ahora y lograrás todos tus sueños” declaró la alcaldesa Pily Valenzuela Gallardo.

La joven visitó a la alcaldesa en su oficina, recibió su felicitación y una libreta por todos sus esfuerzos.

  • Joven estudiante Navense destaca en olimpiada estatal

    Logró estar entre los 19 niños mejores a nivel estado.

  • Joven estudiante Navense destaca en olimpiada estatal

    Esto en la olimpiada de conocimientos 2023.

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    Fue recibida por la alcaldesa y premiada por sus esfuerzos.

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