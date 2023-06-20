Joven estudiante Navense destaca en olimpiada estatal

Nava, Coah.- La estudiante de la escuela primaria Miguel Hidalgo turno matutino, Sofia Elizondo Muñoz, formará parte de la delegación Coahuila en la Olimpiada del Conocimiento Infantil, al lograr colarse entre los mejores 19 a nivel estado.

“Muchas felicidades, con gusto apoyaremos tu visita a nuestro gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís y al secretario de Educación, Francisco Saracho; sigue esforzándote como ahora y lograrás todos tus sueños” declaró la alcaldesa Pily Valenzuela Gallardo.

La joven visitó a la alcaldesa en su oficina, recibió su felicitación y una libreta por todos sus esfuerzos.