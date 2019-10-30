Jóvenes destacan en concurso de catrinas

MORELOS, COAH. Destacada participación tuvieron los jóvenes que asistieron al concurso de catrinas que realizó el DIF Morelos en coordinación con el Ayuntamiento, con la finalidad de enaltecer nuestras tradiciones en este próximo día de muertos.

El alcalde Gerardo Xavier de Hoyos Perales, felicitó a todos los jóvenes que participaron por su esfuerzo y dedicación en las coreografías y vestuario en las dos categorías que se mostraron.

Se calificó vestuario, coordinación de movimientos y ritmo de acuerdo al concepto y la animación en sus rutinas.

Los primeros lugares los obtuvieron la Escuela Primaria Flores Rosas y el CECyTEC Morelos.

En la categoría de grupos fue los jóvenes de Danza koli tepochtli y el grupo de Zumba Fernanda García.

Posterior a la premiación se elaboró un altar de muertos en honor a todos los difuntos de Morelos.