Lesiona a navajazos a su pareja

Zaragoza, Coah.- Mujer resulta lesionada con arma blanca por su pareja en Zaragoza, provocando unagran movilización policiaca.

Se informó que los hechos se produjeron alrededor del mediodía del domingo, a la altura del rastro en este municipio.

La mujer fue identificada como Martha María Martínez González de 38 años de edad, con domicilio en calle Cuauhtémoc número 827, lugar donde ocurrieron los hechos,mientras que su agresor responde al nombre de Mauro Javier Vara.

El director de Seguridad Pública Municipal, Uziel Rodríguez Cardoza, informó que la pareja sostuvo una fuerte discusión en la que el sujeto sacó una navaja, la hirió y luego huyó rumbo al panteón municipal, iniciándose una persecución policiaca que terminó con su detención.

Cabe mencionar que de acuerdo a fuentes extraoficiales, no es la primera vez que este hombre agrede tanto física como verbalmente a su mujer.