Papá cree que su hija está poseída por un demonio en Matamoros Coahuila

Un padre en Coahuila se encuentra preocupado por la salud de su hija, incluso pidió ayuda a la Iglesia ya que cree, la joven está poseída.

Román Franco en entrevista con el medio N+ cuenta que Elizabeth, de 26 años, era una joven normal, sin embargo, el pasado 24 de diciembre su vida cambió.

El hombre señala que la joven se encontraba en una fiesta en el ejido Santa Cecilia en Matamoros, Coahuila cuando de pronto se desmayó por lo que la llevaron a la Cruz Roja.

"Ya no hallamos que hacer", cuenta don Román quien refiere tuvieron que encerrar a Elizabeth ya que ha intentado atacar a la familia.

"Tenemos que estar encerrados o tenerla sola en un cuarto porque es un peligro, mis niños están con mi otro muchacho porque le tienen miedo".

Elizabeth, según su padre, de la noche a la mañana dejó de comer y tomar agua, incluso ya está más delgada y su color de piel ha cambiado debido a la falta de alimentos.

Don Román no sabe que le ocurre a su hija ya que menciona ya la llevaron a varios médicos, psicólogos y hasta psiquiatras pero nadie le encuentra nada, no le han podido dar un diagnostico.

La desesperación del hombre ha sido tanta que señala han ido con curanderos pero solo le dicen que es un caso "muy pesado".

"Le ponemos la Biblia y no la avienta, le hablamos de Dios y se enoja, las crisis que le dan extrañas como fuera de lo normal. Ya la llevé con curanderas que me dicen es una cosa muy pesada, solo me dicen ella se entregó pero no dicen a quién, un sacerdote me dijo que se entregó al mayor", refiere el padre de familia a N+.

El hombre solo recuerda que Elizabeth pasó un duelo hace tres años, debido a que perdió a su esposo en un accidente de motocicleta, donde ella salió viva de milagro.

Ahora, solo pide ayuda para su hija ya que no sabe que tiene y al no comer y tomar agua, temen por su vida.